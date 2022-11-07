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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງ “ ສະພາວະເພື່ອຖ່າຍທຳຮູບເງົາແມ່ນບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງຮ່າໂນ້ຍ”

ນະທີ່ນີ້, ໄດ້ວາງສະແດງຫຼາຍກ່ວາ 200 ຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຖືກສະແດງອອກຜ່ານ pano 17 ແຜ່ນດ້ວຍ 2 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ
  ພາບຖ່າຍແຜ່ນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ວາງສະແດງທີ່ງານວາງສະແດງ (ພາບຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງສະໜອງ)  

ສະຖາບັນຟິມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ “ສະພາວະເພື່ອຖ່າຍທຳຮູບເງົາແມ່ນບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງຮ່າໂນ້ຍ” ແຕ່ວັນທີ 8 -12 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຂອບເຂດງານມະຫາກຳຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ VI.

ນະທີ່ນີ້, ໄດ້ວາງສະແດງຫຼາຍກ່ວາ 200 ຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຖືກສະແດງອອກຜ່ານ pano 17 ແຜ່ນດ້ວຍ 2 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ. ນັ້ນແມ່ນແນະນຳຮູບພາບໃນບັນດາຮູບເງົາຢູ່ບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍຜ່ານການສັງເກດຂອງນັກສິລະປິນຫຼາຍທ່ານມີຄວາມຮັກແພງຮ່າໂນ້ຍ. ຜ່ານບັນດາຜະລິດຕະພັນວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງ, ມະຫາຊົນຈະເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍ ມີຄວາມງາມແບບເກົ່າແກ່, ລຽບງ່າຍແຕ່ອົງອາດກ້າແກ່ນ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນໃນຮູບເງົາເອກະສານ, ຮູບເງົາຂອງທົດສະວັດ 60, 70; ຫຼື ຮ່າໂນ້ຍອະລິຍະທຳ, ນັບມື້ນັບພັດທະນາຜ່ານບັນດາຮູບເງົາໄລຍະແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່,ເຊື່ອມໂຍງນັບແຕ່ສະຕະວັດທີ 80 ມາຮອດປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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