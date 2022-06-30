ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ “ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ” ຢູ່ ລາວ
ພິທີເປີດງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ງານວາງສະແດງວັດທະນະທຳວັດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ດ້ວຍຊື່ວ່າ “ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ” ຈະໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງເຫດການແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (05 ກັນຍາ 1962 – 05 ກັນຍາ 2022), ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 - 18 ກໍລະກົດ 2022), ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ປີ 2022. ຄາດວ່າ, ພິທີເປີດງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງບັນດາພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸພັນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າດີເດັ່ນຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຄື: ພາບຖ່າຍ 60 ແຜ່ນແນະນຳບັນດາຮູບແບບມໍລະດົກໂລກຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ຮັບຮອງເອົາ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ງານບຸນ, ທິວທັດທຳມະຊາດ ຫວຽດນາມ; ພາບຖ່າຍແນະນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ; ພາບຖ່າຍໂຄສະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ…
ຢູ່ແຫ່ງນີ້ຍັງໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຜົນງານທາງດ້ານກິລາຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ເຊິ່ງຫາກໍ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)