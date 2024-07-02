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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ເອກະສານຂອງ 25 ປະຊະນີຍະສະຖານຢູ່ຄຸກ ຮວາລໍ່

ງານວາງສະແດງແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ, ບ່ອນສ້າງຂີດໝາຍບັນດາວິລະກຳ, ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງຂະບວນການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ງານວາງສະແດງ (ພາບ: ຄຸກ ຫວາລໍ່)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 25 ປີແຫ່ງວັນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ ຈາກອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສປຊ (UNESCO) (16 ກໍລະກົດ 1999 – 16 ກໍລະກົດ 2024), ຄະນະຄຸ້ມຄອງຄຸກ ຫວາລໍ່ ໄດ້ວາງສະແດງເອກະສານ, ພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບເຂດມໍລະດົກປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳ, ເຂດມໍລະດົກຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ 25 ແຫ່ງ. ເອື້ອຍ ລ້າບິກຖຸຍ, ພາລະກອນປະຈຳຄຸກ ຫວາລໍ່, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ງານວາງສະແດງແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ, ບ່ອນສ້າງຂີດໝາຍບັນດາວິລະກຳ, ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງຂະບວນການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງກໍ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ, ການເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອພື້ນຖານເອກະລາດ, ເສອລີພາບຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ - “ນະຄອນວິລະຊົນ”, “ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ”.

ງານວາງສະແດງນີ້ຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຄຸກ ຫວາລໍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖ່າຍທອດບັນດາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ລົງທຶນບັນດາເຕັກນິກໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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