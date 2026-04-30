ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ 2026
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2026.
ງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2026 ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ມີຫົວຂໍ້ “ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ” ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ທັນວາ 2026 ຢູ່ສະໜາມບິນ ຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ເກືອບ 150.000 ຕາແມັດ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງ, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງບັນດາບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ທັນສະໄໝ, ໂດຍອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ. ທ່ານພົນໂທ ຟຸ່ງຊີ້ເຕິນ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດງານວາງສະແດງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ໄດ້ພັດທະນາດ້ານຂອບຂະໜາດຮ້ານວາງສະແດງຢ່າງແຮງ, ດຶງດູດຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໂລກ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫ່ງແນະນຳອາວຸດ, ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນແຫ່ງເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ທັນສະໄໝໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງອີກດ້ວຍ”.
ຄະນະຈັດງານວາງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງສານປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສັນຕິພາບ, ປ້ອງກັນຕົວ, ບໍ່ແນໃສ່ນາບຂູ່, ບໍ່ຊ່ວງເສັງອາວຸດ, ຫາກເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.