ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງດີຈີຕອນ “ຮ່ວາງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ - ບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມືອງ ບັກບິ່ງ (ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ), ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ຈັດງານວາງສະແດງດີຈີຕອນ “ຮ່ວາງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ - ບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳ”. ງານວາງສະແດງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ, ພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ. ຜ່ານງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວເຖິງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການກະທຳຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.