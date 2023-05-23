Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານມະໂຫລານຖ່າຍຮູບສາກົນ Photo Hanoi’23

ງານມະໂຫລານຖ່າຍຮູບສາກົນ Photo Hanoi’23 ຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21 ເມສາຫາວັນທີ 3 ມິຖຸນາເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະດ້ານ ຈັກຂຸສຳຜັດ, ນັກຖ່າຍຮູບແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານພາຍໃນຂະແໜງມາຈາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກແລະຫວຽດນາມຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຖ່າຍຮູບເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຫວຽດນາມແລະ ຝຣັ່ງຄືວັນທີ 22 ເມສາປີ 1973 - ວັນທີ 22 ເມສາປີ 2023
  ມີຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບຫວຽດນາມໄລຍະຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20 ຖືກນຳມາວາງສະແດງ  

ງານມະໂຫລານ ຖ່າຍຮູບສາກົນ Photo Hanoi 23 ໂດຍສະຖາບັນ ຝຣັ່ງປະຈຳຫວຽດນາມ ລິເລີ່ມດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການນີ້ຂຶ້ນກັບໂຄງການດຳເນີນງານຂອງນະຄອນ ແນໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ. ທ່ານໂດ໊ດິ້ງຮົ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳແລະກິລາ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ຮ່າໂນ້ຍຈະຫັນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງນະຄອນປະດິດຄິດສ້າງເປັນລະອຽດດ້ວຍເອກະສານອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງກັບອົງການ Unesco ດ້ວຍບັນດາໂຄງການກະທຳແຜ່ນການລະອຽດເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ຜູກຮັດທຸກໆຄົນດ້ວຍຈັງຫວະວັດທະນະທຳແລະປະດິດຄິດສ້າງຂອງນະຄອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນຈະສ້າງບັນດາໂຄງການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງຮ່າໂນ້ຍກັບບັນດານະຄອນປະດິດຄິດສ້າງໃນພາກພື້ນແລະໂລກ.”

ບັນດາຮູບຖ່າຍທີ່ງານມະໂຫລານ ຖ່າຍຮູບສາກົນ Photo Hanoi 23 ຖືກນຳມາສະແດງຢູ່ງານວາງສະແດງຄັ້ງຕ່າງໆ ແລະເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນ 7 ເມືອງຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ. ນັກຖ່າຍຮູບຊາວ ຝຣັ່ງ Sebastien Laval ຜູ້ມີຄວາມຜູກພັນກັບຫວຽດນາມນັບແຕ່ທົດສະວັດ 1990 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນໂອກາດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນລະຫວ່າງບັນດານັກຖ່າຍຮູບພວກຂ້າພະເຈົ້າ.ສຳລັບມວນຊົນ, ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຄົ້ນຫາວຽກງານຂອງບັນດານັກຖ່າຍທີ່ມາຈາກທຸກແຫ່ງຫົນໃນໂລກ ດ້ວຍບັນດາຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງປັນກັບມວນຊົນກ່ຽວກັບບັນດາຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ບັນດາຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍໃນງານ Festiva lຄັ້ງນີ້ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງແລະພິເສດທີ່ສຸດ”.

ບັນດາງານວາງສະແດງ ໄດ້ວາງສະແດງຮູບຖ່າຍຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຈິດຕະກຳຂອງຫໍພິພິທະພັນສິລະປະໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ບັນດາຮູບຖ່າຍແມ່ນການປະດິດຄິດສ້າງໃນຕະຫຼອດຫຼາຍປີ ແລະ ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍ ມີຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍໃນໄລຍະກ່ອນປີ 1954, ຮ່າໂນ້ຍໃນໄລຍະເກຶື້ອກູນ, ຮ່າໂນ້ຍໃນໄລຍະເປີດປະຕູ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ. ນັກຖ່າຍຮູບ ຫງວຽນເຖເຊີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ມີຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີໃນວິທີສຳຜັດຖ່າຍຮູບ. ພວກເຮົາອາດຈະມີການສັງເກດໂດຍລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການ ຖ່າຍຮູບໃນສັງຄົມຍຸກປັດຈຸບັນ. ເບິ່ງຄືວ່ານີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍ່ຄືຄະນະກວດສອບ, ນັກຖ່າຍຮູບໄດ້ຍົກອອກບັນດາລະບອບລະບຽບການດ້ານສິລະປະເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດສິລະປະ”.

ນອກຈາກງານວາງສະແດງ, ງານມະໂຫລານ Photo Hanoi’23 ຍັງມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຢ້ຽມຊົມສິລະປະ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກຖ່າຍຮູບກັບມວນຊົນ. ນັກຖ່າຍຮູບຫງວຽນຫິວບ໋າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງຖ່າຍຮູບຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍເວົ້າສະເພາະ ເປີດອອກສູ່ຂອບເຂດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊາວຮ່າໂນ້ຍສາມາດມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າໃຈເລິກກວ່າກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍໃນແງ່ມູມແຕກຕ່າງກັນ. ເຫດການນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີສັງກັດກ່ຽວກັບຮ່າໂນ້ຍເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກວ່າ”.

ງານມະໂຫລານ Photo Hanoi’23  ໄດ້ນຳວິທີສັງເກດທີ່ໃໝ່ອ່ຽມແລະດູດດື່ມທາງດ້ານສິລະປະຖ່າຍຮູບຍຸກປັດຈຸບັນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນມາໃຫ້ມວນຊົນ. ງານມະໂຫລານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຂງແຮງຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມ, ໂຄງການວັດທະນະທຳໃນຂອບເຂດ ເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນປະດິດຄິດສ້າງຂອງອົງການ Unesco ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດປະເທດຊາດຊາວນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍຜ່ານວິທີສັງເກດຂອງນັກຖ່າຍຮູບ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມທະວີການສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຕອບສະໜອງບັນດາພະຍາດໃນອະນາຄົດ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມທະວີການສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຕອບສະໜອງບັນດາພະຍາດໃນອະນາຄົດ

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນການພົບເຫັນຂອງ 3 ການຄົ້ນຄວ້າ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top