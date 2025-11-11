ຂ່າວສານ
ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ 2025 - ແຜ່ກະຈາຍສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງມໍລະດົກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 09 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດພິທີປິດງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສື້ອຍາວ ຮ່າໂນ້ຍ - ແຜ່ກະຈາຍສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງມໍລະດົກ". ເຫດການໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 06 – 09 ພະຈິກ) ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ໃນຊີວິດປະຈຸບັນ ແລະ ໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ - ນະຄອນແຫ່ງອະລິຍະທຳ, ປະດິດຄິດສ້າງເຖິງເພື່ອນມິດຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ງານບຸນດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ ໂດຍພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ໜ, ນອນໃນບັນດາເຫດການຕອບສະໜອງ Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ. ປີນີ້, ມີເກືອບ 80 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງບັນດານັກອອກແບບ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດ້ານແຟຊັນ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຂົ້າຮ່ວມ. ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມນັບພັນເທື່ອຄົນ.