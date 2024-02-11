ຂ່າວສານ
ຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່, ກ່ຳປັ່ນຕຳຫຼວດລຳຕ່າງໆ ກຽມພ້ອມປະຈຳການຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງໆ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກຸມພາ, ໃນຈຸດເວລາສຸດທ້າຍຂອງປີແມວ (ປີເຖາະ), ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກວດກາຄວາມພ້ອມຕໍ່ສູ້, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ກອງບັນຊາການ ແລະ ໃນກ່ຳປັ່ນລຳຕ່າງໆທີ່ປະຈຳການຍາມບຸນເຕັດຢູ່ທຸກເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກ.
ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຜູ້ບັນຊາການກ່ຳປັ່ນລຳຕ່າງໆທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ນັ້ນ ຕາງກໍຍົກສູງຄວາມຕັດສິນໃຈ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຊິ່ງຕົນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ເຖິງວ່າເງື່ອນໄຂອາກາດຢູ່ທະເລມີການປ່ຽນແປງບໍ່ເປັນປົກກະຕິກໍຕາມ, ແຕ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີແນວຄິດອູນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ກຽມພ້ອມປະຈຳການຢູ່ທຸກເຂດທະເລ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ກໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ພວມປະຈຳການຢູ່ສຳນັກງານກອງບັນຊາການ.