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ຂ່າວສານ

ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ).

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 (ພາບ: quochoi.vn)

ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ການປັບປຸງກົດໝາຍ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕົວຈິງ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນນະພາບແຮງງານສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິແທັງລາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເບັ໊ນເຈ, ຖືວ່າ:

“ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຖືວ່າ ທັກສະອາຊີບແມ່ນສະກຸນເງິນຕາສາກົນໃໝ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດ, ເພາະວ່າ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງທີ່ດີກວ່າ. ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ກຳລັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕັດສິນຕໍ່ສະມັດຕະພາບແຮງງານ. ຖ້າວ່າ ເປັນສະກູນເງິນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຕ້ອງສ້າງມາດຕະຖານທັກສະອາຊີຕາມຊັ້ນ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາກາດປະຊາຊົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ໄລຍະ 2025 – 2035 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີໃຊ້ສອຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
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