ຂ່າວສານ
ຄຸນນະພາບແຮງງານສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ການປັບປຸງກົດໝາຍ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕົວຈິງ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນນະພາບແຮງງານສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິແທັງລາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເບັ໊ນເຈ, ຖືວ່າ:
“ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຖືວ່າ ທັກສະອາຊີບແມ່ນສະກຸນເງິນຕາສາກົນໃໝ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດ, ເພາະວ່າ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງທີ່ດີກວ່າ. ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ກຳລັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕັດສິນຕໍ່ສະມັດຕະພາບແຮງງານ. ຖ້າວ່າ ເປັນສະກູນເງິນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຕ້ອງສ້າງມາດຕະຖານທັກສະອາຊີຕາມຊັ້ນ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາກາດປະຊາຊົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ໄລຍະ 2025 – 2035 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.