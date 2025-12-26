Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄາດວ່າສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນ ເມສາ 2026

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ເມສາ 2026, ລວມມີ 2 ວາລະປະຊຸມ: ວາລະທີ 1 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 06 – 22 ເມສາ; ວາລະທີ 2 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 - 21 ພຶດສະພາ 2026.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ທັນວາ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16.

        ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ທ່ານ ເລກວາງແມ້ງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 40 ວັນຢ່າງລຽນຕິດ (ແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ - 11 ທັນວາ), ກອງປະຊຸມໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ສຳເລັດເນື້ອໃນ, ລາຍການທີ່ວາງອອກທັງໝົດ. ກ່ຽວກັບການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16, ທ່ານ ເລກວາງແມ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ເມສາ 2026, ລວມມີ 2 ວາລະປະຊຸມ: ວາລະທີ 1 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 06 – 22 ເມສາ; ວາລະທີ 2 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 - 21 ພຶດສະພາ 2026. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະພິຈາລະນາ 3 ເນື້ອໃນ: ການກ່າວຄຳເຫັນຂອງການນຳພັກ, ການລາຍງານຂອງສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ; ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ; ບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານຂອງລັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.

        ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບ, ທ່ານ ໂດ້ວັນຈຽນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ການກະກຽມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດບົນຈິດໃຈ “ແຕ່ໄວ, ແຕ່ໄກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ມີລັກສະນະພື້ນຖານ ແລະ ແກ່ນສານຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top