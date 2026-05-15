ຂ່າວສານ
ຄັ້ງທຳອິດປະກາດດັດຊະນີປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດເອກະຊົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບົດລາຍງານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ແລະ ດັດຊະນີກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂັ້ນແຂວງ ປີ 2025 (PCI). ເຫດການໄດ້ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາຄົບຮອບ 1 ປີປະກາດໃຊ້ ມະຕິສະບັບເລກທີ 68 – NQ/TW ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ນີ້ກໍແມ່ນໄລຍະ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍຄັ້ງໃຫຍ່. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ໂຮ່ສີຮຸ່ງ ປະທານ VCCI ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງບົດລາຍງານ, ນັ້ນແມ່ນ:
“ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານໄລຍະປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ພວມກຽມພ້ອມບຸກທະລຸ. ທີສອງແມ່ນ, ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການໄປຖືກທິດ, ແຕ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບນະໂຍບາຍຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານແມ່ນຍັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນປະຕິຮູບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ. ທີສາມແມ່ນ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ ມີວິສາຫະກິດ 2 ລ້ານແຫ່ງໃນປີ 2030 ນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນຈາກຈິນຕະນາການບໍລິຫານໄປສູ່ຈິນຕະນາການຮ່ວມເດີນທາງ, ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນດ້ານລະບຽບການ ໄປສູ່ການສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ”.
ພ້້ອມກັບບົດລາຍງານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ VCCI ປະກາດດັດຊະນີປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດເອກະຊົນ (BPI). ໝາກຜົນການທົດລອງ BPI ປີ 2025 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນຳໜ້າ ດ້ວຍ 5,67 ຄະແນນ, ຖັດມາແມ່ນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ກວາງນິງ.