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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ Damascus ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ

ທ່ານນາງ Barbara Leaf ຢັ້ງຢືນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການການເມືອງ ໂດຍປະຊາຊົນ ຊີຣີ ນຳພາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ, ແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລັດຖະບານກວມລວມ ແລະ ມີລັກສະນະຕົວແທນ, ເຄົາລົບສິດຂອງປະຊາຊົນ ຊີຣີ ທຸກຄົນ.
ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ Damacus, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຊີຣີ ຢ່າງເປັນທາງການລະດັບສູງສຸດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ  ນັບແຕ່ປີ 2011, ເມື່ອເກີດສົງຄາມການເມືອງໃນຢູ່ປະເທດ ອາຣັບ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ, ເປີດເຜີຍຄັ້ງທຳອິດຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ທີ່ເດີນທາງໄປຍັງ ຊີຣີ ນັບແຕ່ເມື່ອກຳລັງຝ່າຍຄ້ານຢຶດຄອງເອົານະຄອນຫຼວງ Damacus ແລະ ໂຄ່ນລົ້ນອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ Bashar Al Assad  ໃນວັນທີ 08 ທັນວາ ຜ່ານມາ.

ເມື່ອຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ວົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການພົບປະກັບການນຳຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີ ຢູ່ Damacus ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາງ Barbara Leaf  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວິວັດການປຶກສາຫາລື, ການນຳຝ່າຍຄ້ານ ຊີຣີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະບໍ່ປະໃຫ້ບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ປະເທດນີ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກ ຊີຣີ. ກ່ຽວກັບວິທີການສຳຜັດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຊີຣີ, ທ່ານນາງ Barbara Leaf ຢັ້ງຢືນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການການເມືອງ ໂດຍປະຊາຊົນ ຊີຣີ ນຳພາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ, ແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລັດຖະບານກວມລວມ ແລະ ມີລັກສະນະຕົວແທນ, ເຄົາລົບສິດຂອງປະຊາຊົນ ຊີຣີ ທຸກຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ດ່າ​ໜັງ “ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ” ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ.
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