ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ອາເມລິກາ ເດີນທາງໄປຍັງ Damascus ພົບປະກັບການນຳຝ່າຍຄ້ານ
ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ Damacus, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຊີຣີ ຢ່າງເປັນທາງການລະດັບສູງສຸດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ປີ 2011, ເມື່ອເກີດສົງຄາມການເມືອງໃນຢູ່ປະເທດ ອາຣັບ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ, ເປີດເຜີຍຄັ້ງທຳອິດຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ທີ່ເດີນທາງໄປຍັງ ຊີຣີ ນັບແຕ່ເມື່ອກຳລັງຝ່າຍຄ້ານຢຶດຄອງເອົານະຄອນຫຼວງ Damacus ແລະ ໂຄ່ນລົ້ນອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ Bashar Al Assad ໃນວັນທີ 08 ທັນວາ ຜ່ານມາ.
ເມື່ອຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ວົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການພົບປະກັບການນຳຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີ ຢູ່ Damacus ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາງ Barbara Leaf ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວິວັດການປຶກສາຫາລື, ການນຳຝ່າຍຄ້ານ ຊີຣີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະບໍ່ປະໃຫ້ບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ປະເທດນີ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກ ຊີຣີ. ກ່ຽວກັບວິທີການສຳຜັດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຊີຣີ, ທ່ານນາງ Barbara Leaf ຢັ້ງຢືນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການການເມືອງ ໂດຍປະຊາຊົນ ຊີຣີ ນຳພາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ, ແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລັດຖະບານກວມລວມ ແລະ ມີລັກສະນະຕົວແທນ, ເຄົາລົບສິດຂອງປະຊາຊົນ ຊີຣີ ທຸກຄົນ.