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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ເນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຢູ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri – La

ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທະນາ Shangri – La ຄັ້ງທີ 20 ຢູ່ ສິງກະໂປ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ - 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເປັນຫົວໜ້າໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.
ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)

ທີ່ການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານພົນເອກ Robert Brieger, ປະທານຄະນະກຳມະການການທະຫານ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການການທະຫານສະຫະພາບເອີຣົບ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປະກອບສ່ວນເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາບົນພື້ນຖານສັນຍາຮ່ວມມືແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ (PCA) ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງວິກິດການ ຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (FPA). ສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາດ້ານການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄວາມໝັ້ນຄົງຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາຜ່ານມາ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ James Crabtree, ຜູ້ອໍານວຍການພາກພື້ນ ອາຊີ ຂອງ ສະຖາບັນສາກົນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ (IISS), ຫົວໜ່ວຍຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາ Shangri – La, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ກໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ທີ່ IIS ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາ Shangri – La ຄັ້ງທີ 20.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜ່ານຜ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ

ຜ່ານຜ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດຕິດແປດແລ້ວ, ດ້ວຍບັນດາມາດຖານດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນນອນໃນກຸ່ມພະຍາດຕິດແປດກຸ່ມ B.
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