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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄຂ​ກອງປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 15 ໃນວັນ​ທີ 12 ກັນ​ຍາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟືອຍ ໃນໄລຍະ 2016 - 2021”.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: nhandan.vn)  

ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສຳຄັນ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ: “ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນບັນດາຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງໃນໄລຍະ 2019 - 2021”, ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2021”. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟືອຍ ໃນໄລຍະ 2016 - 2021”.

ແລະກໍ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ບັນດາບົດລາຍງານປະຈຳປີ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານປະຕິບັດວຽກງານຂອງປີ 2022 ແລະ ແຜນການກວດສອບໃນປີ 2023 ຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

(ແຫຼ່່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2022

ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2022

ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ລາຍການ “ເດີນຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ປີ 2022 ໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະດຳເນີນຢູ່ບາງແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 18 ກັນຍາ ປີ 2022
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