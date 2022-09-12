ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ
ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສຳຄັນ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ: “ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນບັນດາຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງໃນໄລຍະ 2019 - 2021”, ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2021”. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟືອຍ ໃນໄລຍະ 2016 - 2021”.
ແລະກໍ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ ບັນດາບົດລາຍງານປະຈຳປີ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານປະຕິບັດວຽກງານຂອງປີ 2022 ແລະ ແຜນການກວດສອບໃນປີ 2023 ຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.