ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານສະພາບການເສດຖະກິດສັງຄົມ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ: ຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023, ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024; ຕີລາຄາກາງສະໄໝ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 16, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025…
ຄາດວ່າ ຮອດທ້າຍປີນີ້, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸປະມານ 5%, ເຖິງວ່າຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ (6,5%) ກໍຕາມ ແຕ່ຍັງແມ່ນລະດັບສູງພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.