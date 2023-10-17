Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ

ຄາດວ່າ ຮອດທ້າຍປີນີ້, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸປະມານ 5%.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ: ຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023, ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024; ຕີລາຄາກາງສະໄໝ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 16, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ  - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025…

ຄາດວ່າ ຮອດທ້າຍປີນີ້, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸປະມານ 5%, ເຖິງວ່າຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ (6,5%) ກໍຕາມ ແຕ່ຍັງແມ່ນລະດັບສູງພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ BRI ໂດຍ ຈີນ ຈັດຂຶ້ຶ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top