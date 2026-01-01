Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 53

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 2 ສະບັບ, ມະຕິກຳນົດລະບົບສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດເຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ອງໝາຍຍົດຂອງການນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ, ໄອຍະກອນ, ນັກກວດກາ, ພະນັກງານສືບສວນ ແລະ ບັດຢັ້ງຢືນໄອຍະກອນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 2 ສະບັບ, ມະຕິກຳນົດລະບົບສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດເຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ອງໝາຍຍົດຂອງການນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ, ໄອຍະກອນ, ນັກກວດກາ, ພະນັກງານສືບສວນ ແລະ ບັດຢັ້ງຢືນໄອຍະກອນ; ມະຕິກຳນົດຈຳນວນ, ໂຄງປະກອບອັດຕາບັນດາຊັ້ນໄອຍະກອນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ວຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອເດືອນທັນວາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
