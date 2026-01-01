ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 2 ສະບັບ, ມະຕິກຳນົດລະບົບສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດເຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ອງໝາຍຍົດຂອງການນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ, ໄອຍະກອນ, ນັກກວດກາ, ພະນັກງານສືບສວນ ແລະ ບັດຢັ້ງຢືນໄອຍະກອນ; ມະຕິກຳນົດຈຳນວນ, ໂຄງປະກອບອັດຕາບັນດາຊັ້ນໄອຍະກອນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ວຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອເດືອນທັນວາ 2025.