ຂ່າວສານ
ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ PARA Games 12
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາງ ເລທິຮວ່າງອຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ກິລາກາຍຍະກຳ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ມອບດອກໄມ້ ແລະ ນຳສົ່ງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊຽນ PARA Games 12 .
ອາຊຽນ PARA Games 12 ປີນີ້ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທກຳປູເຈຍ ແຕ່ວັນທີ 3 – 9 ມິຖຸນາ ດ້ວຍນັກກິລາຫຼາຍກວ່າ 2.600 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 11 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ມີສະມາຊິກ 164 ຄົນ ໃນນັ້ນ, ມີນັກກິລາ 122 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຄາດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ແຕ່ 50 – 55 ຫຼຽນ; ແລະ ເປັນ 1 ໃນ 4 ປະເທດນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນທົ່ວຄະນະນັກກິລາ, ເທົ່າກັບຜົນງານທີ່ຄະນະບັນລຸໄດ້ໃນ ອາຊຽນ PARA Games 11.