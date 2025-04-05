ຂ່າວສານ
ຄະນະທູຕານູທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຫຼາຍປະເທດອາໄລຫາການນຳລາວ ທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ວັນທີ 3 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະພະນັກງານບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຢອກ ໄປສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ວາງພວງມາລາ ແລະ ຂ້ຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລທ່ານ ຄຳໄຕສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ, ອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ ປະຈຳ ສປຊ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມປະຈຳ ເຊີແນວ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ ນຳໜ້າໄດ້ໄປວາງພວງມາລາອາໄລຫາທ່ານ ຄຳໄຕສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ, ອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ ຢູ່ນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ ປະຈຳ ເຊີແນວ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫວຽດຮູ່ງ ນຳໜ້າຄະນະກໍ່ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ອາໄລຫາການນຳລາວທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນຢູ່ ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ບັງກອກ, ໄທ.