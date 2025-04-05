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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ທູ​ຕາ​ນູ​ທ​ູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ການ​ນຳ​ລາວ ທ່ານ​ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະພະນັກງານບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຢອກ ໄປສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ວາງພວງມາລາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຂ້ຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລທ່ານ ຄຳໄຕສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ

ວັນທີ 3 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະພະນັກງານບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຢອກ ໄປສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ວາງພວງມາລາ ແລະ ຂ້ຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລທ່ານ ຄຳໄຕສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ, ອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ ປະຈຳ ສປຊ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມປະຈຳ ເຊີແນວ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ ນຳໜ້າໄດ້ໄປວາງພວງມາລາອາໄລຫາທ່ານ ຄຳໄຕສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ, ອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ ຢູ່ນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ ປະຈຳ ເຊີແນວ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫວຽດຮູ່ງ ນຳໜ້າຄະນະກໍ່ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ອາໄລຫາການນຳລາວທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນຢູ່ ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ບັງກອກ, ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.
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