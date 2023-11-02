ຂ່າວສານ
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ
ທີ່ການເຮັດວຽກ ກັບການນຳແຂວງ ຮຶງອຽນ, ທ່ານນາງ ບຸດສະດີ ທະນະເມືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ແຂວງຮຶງອຽນ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ. ທ່ານນາງ ບຸດສະດີ ທະນະເມືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງແຂວງໃນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ການດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຈະແມ່ນບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ ອາດຈະຮ່ຳຮຽນຕາມ ແລະ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືພັດທະນາ. ທ່ານນາງ ບຸດສະດີ ທະນະເມືອງ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ຮຶງອຽນ ຈະສືບຕໍ່ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອັນແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃນທຸກຂົງເຂດເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງສອງຊາດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ອຸດົມສົມບູນກ່ວາເກົ່າ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງ ຝູກື, ແຂວງ ຮຶງອຽນ.