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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​: ຫ້າມ “​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ຊື້​ຂາຍ​ລູກນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ຢູ່​ໃນ​ຄັນ”

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງສູງດ້ວຍຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດຫ້າມ “ການຕົກລົງກັນຊື້ຂາຍລູກນັບແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຄັນ”
ວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງກົດໝາຍເດືອນສິງຫາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ສິງຫາ, ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງສູງດ້ວຍຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດຫ້າມ “ການຕົກລົງກັນຊື້ຂາຍລູກນັບແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຄັນ”. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໄດ້ກຳເນີດທາງອ້ອມໃນວິວັດການຜູ້ເປັນແມ່ຖືກຄ້າຂາຍນັ້ນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິແທງ ຖືວ່າ:

“ໃນຕົວຈິງ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກຳເນີດຈາກແມ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດນັ້ນ, ເມື່ອໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບເມືອເຮືອນແລ້ວ, ທັງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດໜູນຊ່ວຍໃຫ້ທັງຜູ້ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ພ້ອມກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນໃນໄລຍະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ”.

        ໄປຄຽງຄູ່ກັບເລື່ອງເປີດກວ້າງນິຍາມການຄ້າມະນຸດ, ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂອື່ນ ກໍຈະໄດ້ພິຈາລະນາໝູນໃຊ້ພ້ອມກັບບັນດາມາດຕະການລົງໂທດທາງອາຍາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄ່ອຍໆແຊກຊຶມເຂົ້າບັນດາຕະຫລາດຕ່າງປະເທດທີ່ເຄັ່ງຄັດກັບຄຸນນະພາບຄື: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫລີ, ໄທ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ຈີນ ແລະ ຫລາຍປະເທດອື່ນ. ເພື່ອໃຫ້ມີໝາກຜົນນີ້, ນອກຈາກຂັ້ນຕອນການປູກຝັງທີ່ປອດໄພ, ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມີການຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດກັບວິສາຫະກິດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສົ່ງອອກ. ນີ້ພວມແມ່ນທິດກ້າວເດີນໂດຍບັນດາເຮືອນສວນຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຜັນຂະຫຍາຍ.
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