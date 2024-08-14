ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ຫ້າມ “ການຕົກລົງກັນຊື້ຂາຍລູກນັບແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຄັນ”
ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງກົດໝາຍເດືອນສິງຫາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ສິງຫາ, ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງສູງດ້ວຍຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດຫ້າມ “ການຕົກລົງກັນຊື້ຂາຍລູກນັບແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຄັນ”. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໄດ້ກຳເນີດທາງອ້ອມໃນວິວັດການຜູ້ເປັນແມ່ຖືກຄ້າຂາຍນັ້ນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິແທງ ຖືວ່າ:
“ໃນຕົວຈິງ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກຳເນີດຈາກແມ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດນັ້ນ, ເມື່ອໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບເມືອເຮືອນແລ້ວ, ທັງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດໜູນຊ່ວຍໃຫ້ທັງຜູ້ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ພ້ອມກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນໃນໄລຍະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ”.
ໄປຄຽງຄູ່ກັບເລື່ອງເປີດກວ້າງນິຍາມການຄ້າມະນຸດ, ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂອື່ນ ກໍຈະໄດ້ພິຈາລະນາໝູນໃຊ້ພ້ອມກັບບັນດາມາດຕະການລົງໂທດທາງອາຍາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.