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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

    

(ທີ່ການເຈລະຈາ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນເງັ້ຍ, ຮອງຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໂດຍທ່ານພົນເອກ Hun Manet, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ທັງເປັນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານບົກກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ. ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ອົບຮົບຫຼາຍກວ່າອີກ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ກອງທັບ 2 ປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ແຮກສ່ຽວລະຫວ່າງກອງທັບ 2 ປະເທດ. ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນເງັ້ຍ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະສົມທົບກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຈັດບັນດາກອງປະຊຸມການທະຫານ, ປ້ອງກັນຊາດໃນປີເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2022 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.
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