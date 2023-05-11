ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປັບປຸງມະຕິວ່າດ້ວຍການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ
ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 23, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ. ໃນນັ້ນມີຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ ມະຕິເລກທີ 85 ປີ 2014 ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບບັນດາຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມະຕິ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເປັນລະບົບລະບຽບການໄດ້ລະບຸໃນບັນດາເອກະສານຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນຫຼັກການພັກເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການຊີ້ນຳວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ. ພ້ອມທັງແນໃສ່ຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດ, ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລັກສະນະເປັນເອກະພາບຢ່າງຄົບຊຸດ ໃນບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ.
ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍປີ 2022 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.