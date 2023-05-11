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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປັບປຸງມະຕິວ່າດ້ວຍການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຢັດ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:VOV)

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 23, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ. ໃນນັ້ນມີຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ ມະຕິເລກທີ 85 ປີ 2014 ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບບັນດາຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມະຕິ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເປັນລະບົບລະບຽບການໄດ້ລະບຸໃນບັນດາເອກະສານຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນຫຼັກການພັກເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການຊີ້ນຳວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ. ພ້ອມທັງແນໃສ່ຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດ, ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລັກສະນະເປັນເອກະພາບຢ່າງຄົບຊຸດ ໃນບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ.

ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍປີ 2022 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບການກຳນົດທິດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ 2023 ແລະ ຊຸມປີຈະມາເຖິງ.
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