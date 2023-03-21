ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຊັກຖາມຫົວໜ້າຂະແໜງ 2 ທ່ານ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 21, ວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຂອງຂົງເຂດສານ ແລະ ໄອຍະການ. ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ທ່ານ ເລມິງຈິ້, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມ.
ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງມາດຕະການຍົກສູງຄຸນນະພາບການພິພາກສາ, ແກ້ໄຂບັນດາຄະດີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄະດີອາຍາກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ການແກ້ໄຂໃບສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຂັ້ນຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຂັ້ນອຸທອນ; ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນຂະແໜງສານ…
ທ່ານ ເລມິງຈິ້, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຍົກສູງຄຸນນະພາບການປະຕິບັດສິດຟ້ອນສານ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຕຸລາການໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄະດີອາຍາ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຄະດີທາງເສດຖະກິດ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດສະພາບປັບໄໝລົງໂທດຜິດເປົ້າໝາຍ.