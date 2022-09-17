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ຂ່າວສານ

ຄະນະກຳມະການ CRC ຕີລາຄາສູງການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສິດທິຂອງເດັກ

ຄະນະກຳມະການ CRC ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການກະກຽມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳປີເທື່ອທີ 5 ແລະ ທີ 6 ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກ
  ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິຮ່າ (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 91 ຄະນະກຳມະການສິດທິຂອງເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (CRC), ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິຮ່າ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຈລະຈາກັບຄະນະກຳມະການ CRC ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 12 – 13 ກັນຍາ, ຢູ່ສະວິດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະກຳມະການ CRC ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການກະກຽມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳປີເທື່ອທີ 5 ແລະ ທີ 6 ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ບົດລາຍງານຄຳຕອບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຄະນະກຳມະການ CRC ມີຄວາມສົນໃຈ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ CRC ລ້ວນແຕ່ຊົມເຊີຍຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ກໍຄືບັນດາມາດຕະການປະຕິບັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສິດທິຂອງເດັກ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃນໂລກໄດ້ເຊັນ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃນປີ 1990.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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