ຂ່າວສານ
ຄະນະກຳມະການ CRC ຕີລາຄາສູງການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສິດທິຂອງເດັກ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 91 ຄະນະກຳມະການສິດທິຂອງເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (CRC), ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິຮ່າ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຈລະຈາກັບຄະນະກຳມະການ CRC ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 12 – 13 ກັນຍາ, ຢູ່ສະວິດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະກຳມະການ CRC ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການກະກຽມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳປີເທື່ອທີ 5 ແລະ ທີ 6 ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ບົດລາຍງານຄຳຕອບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຄະນະກຳມະການ CRC ມີຄວາມສົນໃຈ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ CRC ລ້ວນແຕ່ຊົມເຊີຍຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ກໍຄືບັນດາມາດຕະການປະຕິບັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສິດທິຂອງເດັກ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃນໂລກໄດ້ເຊັນ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃນປີ 1990.