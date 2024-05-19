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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ງານ​ບຸນ​ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ “ບ້ານ​ເກີດ​ຍາມ​ລະ​ດູ​ບານດອກ​ບົວ​ເບັ່ງ​ບານ”

ງານບຸນບ້ານດອກບົວປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳສິລະປະ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂງານບຸນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງ ເງະອານ, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນສະແດງຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບ້ານເກີດຍາມລະດູດອກບົວເບັ່ງບານ” ແລະ ງານວາງສະແດງຮູບພາບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຊື່ຂອງເພິ່ນສວຍງາມທີ່ສຸດ”.

ງານບຸນບ້ານດອກບົວປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳສິລະປະ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ເພື່ອແນໃສ່ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງງານບຸນ, ລາຍການສະແດງຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ນະຄອນ ວິງ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກສິລະປະກອນ ເກືອບ 1000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 20 ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ກອງສິລະປະການ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ກິດຈະກຳວາງສະແດງຮູບພາບດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຊື່ຂອງເພິ່ນສວຍງາມທີ່ສຸດ” ດ້ວຍພາບເອກະສານເກືອບ 200 ແຜ່ນ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 – 30 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງເງະອານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marie – Helene Loison, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາ ຝລັ່ງ (AFD).
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