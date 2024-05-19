ຂ່າວສານ
ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງງານບຸນທ້ອງຖະໜົນ “ບ້ານເກີດຍາມລະດູບານດອກບົວເບັ່ງບານ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງ ເງະອານ, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນສະແດງຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບ້ານເກີດຍາມລະດູດອກບົວເບັ່ງບານ” ແລະ ງານວາງສະແດງຮູບພາບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຊື່ຂອງເພິ່ນສວຍງາມທີ່ສຸດ”.
ງານບຸນບ້ານດອກບົວປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳສິລະປະ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ເພື່ອແນໃສ່ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງງານບຸນ, ລາຍການສະແດງຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ນະຄອນ ວິງ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກສິລະປະກອນ ເກືອບ 1000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 20 ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ກອງສິລະປະການ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ກິດຈະກຳວາງສະແດງຮູບພາບດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຊື່ຂອງເພິ່ນສວຍງາມທີ່ສຸດ” ດ້ວຍພາບເອກະສານເກືອບ 200 ແຜ່ນ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 – 30 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງເງະອານ.