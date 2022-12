ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດເຊິ່ງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີຄື ອາເມລິກາ, ການາດາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ພວມປະຕິບັດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພຸມໜ່ວຍໂລກເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 2,1 ອົງສາ C ຫາ 3,4 ອົງສາ C. ບວກກັບບັນດານະໂນບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນລວມມີ ຈີນ, ລັດເຊຍ, ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ແລະ ຕວັກກີ, ຜົນຕາມມາຈະໜັກໜ່ວງກວ່າ - ເຊິ່ງໄດ້ໝາຍເຖິງລະດັບອຸນຫະພູມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ອົງສາ C ໃນທ້າຍສະຕະວັດນີ້.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອຸນຫະພູມຂອງໜ່ວຍໂລກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2 ອົງສາ C, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງ, ນັບແຕ່ແດດຮ້ອນເອົ້າ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕະຫຼອດຮອດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ພະຍຸເຂດຮ້ອນລູກຕ່າງໆທີ່ມີກຳລັງທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າ ຍ້ອນເກີດປະກົດການນ້ຳທະເລຍືງສູງຂຶ້ນ.