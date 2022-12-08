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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
  ໂຮງງານແຫ່ງຕ່າງໆພວມສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (ພາບ: TTXVN)  

ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດເຊິ່ງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີຄື ອາເມລິກາ, ການາດາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ພວມປະຕິບັດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພຸມໜ່ວຍໂລກເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 2,1 ອົງສາ C ຫາ 3,4 ອົງສາ C. ບວກກັບບັນດານະໂນບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນລວມມີ ຈີນ, ລັດເຊຍ, ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ແລະ ຕວັກກີ, ຜົນຕາມມາຈະໜັກໜ່ວງກວ່າ - ເຊິ່ງໄດ້ໝາຍເຖິງລະດັບອຸນຫະພູມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ອົງສາ C ໃນທ້າຍສະຕະວັດນີ້.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອຸນຫະພູມຂອງໜ່ວຍໂລກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2 ອົງສາ C, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງ, ນັບແຕ່ແດດຮ້ອນເອົ້າ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕະຫຼອດຮອດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ພະຍຸເຂດຮ້ອນລູກຕ່າງໆທີ່ມີກຳລັງທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າ ຍ້ອນເກີດປະກົດການນ້ຳທະເລຍືງສູງຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ຝ່າຍສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ 2 ສະພາທິດສະດີ, 2 ສະຖາບັນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາໃໝ່ທີ່ກຳລັງວາງອອກ
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ບໍລິການຮູບພາບ


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