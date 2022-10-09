ຂ່າວສານ
ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນທ໊າຍງວຽນໄດ້ຈັດພິທີໄຂ ວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2.
ພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳຄັ້ງທີ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ, ນັກສິລະປິນ, ນັກກິລາ ມະຫາຊົນເຜົ່າຢ້າວ ຫຼາຍກ່ວາ 1000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 14 ແຂວງ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫວໍງວຽນຢາບຢູ່ນະຄອນທ໊າຍງວຽນ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົມທົບ ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງທ້າຍງວຽນຈັດພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອະນຸລັກ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັນທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວ ຄວາມສະເໝີພາບ ສາມັກຄີ ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)