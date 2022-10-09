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ຂ່າວສານ

ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນທ໊າຍງວຽນໄດ້ຈັດພິທີໄຂ ວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນທ໊າຍງວຽນໄດ້ຈັດພິທີໄຂ ວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2.

 

ພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳຄັ້ງທີ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ, ນັກສິລະປິນ, ນັກກິລາ ມະຫາຊົນເຜົ່າຢ້າວ ຫຼາຍກ່ວາ 1000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 14 ແຂວງ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ຕຸລາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫວໍງວຽນຢາບຢູ່ນະຄອນທ໊າຍງວຽນ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົມທົບ ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງທ້າຍງວຽນຈັດພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອະນຸລັກ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັນທະນະທຳເຜົ່າຢ້າວ ຄວາມສະເໝີພາບ ສາມັກຄີ ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ໂດຍບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍວຽກງານລະອຽດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຄວາມຮັກແພງມະນຸດ, ມີແມ່ຍິງຫລາຍຄົນຢູ່ບ້ານທຸກຍາກ ໃນແຂວງ ກວ໋າງຫງ໋າຍ ພວມຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບັນດາຜູ້ເປັນແມ່, ເປັນເອື້ອຍ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນແກ່ນຊ່ວຍເດັກກຳພ້າຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສືບຕໍ່ຄວາມໄຝ່ຝັນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
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