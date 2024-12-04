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ຂ່າວສານ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງບົນເວທີການເມືອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມຂຶ້ນ

ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ Newsis ແລະ Yonhap ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາເລຂາຂັ້ນສູງໄດ້ຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ກ່າວປາໄສ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ. (ພາບ: AFP)

ວັນທີ 04 ທັນວາ, ພັກປະຊາທິປະໄຕ (DP) ຝ່າຍຄ້ານຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ພ້ອມທັງຖະແຫຼງວ່າ ຈະຕິດຕາມການພິຈາລະນາໂທດ ຖ້າຫາກວ່າ ການນຳຜູ້ນີ້ປະຕິເສດ. ໃນມະຕິທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນວາລະປະຊຸມຮີບດ່ວນຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ພັກ DP ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນ” ແລະ “ທຸກຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ເລື່ອງປະກາດກົດໄອຍະການເສິກລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ”.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ Newsis ແລະ Yonhap ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາເລຂາຂັ້ນສູງໄດ້ຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໂດຍບັງເອີ້ນ, ກ່າວຫາຝ່າຍຄ້ານເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖືກຢຸດສະຫງັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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