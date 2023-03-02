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ຂ່າວສານ

ຂ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກຸ່ມ G- 20 ຢູ່ New Delhi, ອິນ​ເດຍ

ວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi, ປະເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G-20).
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G-20 (ພາບ: VOV)

ໃນສອງວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G-20 ຈະປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາໂດຍປິ່ນອ້ອມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຈະມີຫຼາຍກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຖືກດຳເນີນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນປີເປັນປະທານ G-20 ຂອງ ອິນເດຍ ໃນປີ 2023 ແມ່ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນສະພາບການແບ່ງແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ G7  ກັບ ລັດເຊຍ ຍ້ອນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ

ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ

ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ.
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