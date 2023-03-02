ຂ່າວສານ
ຂ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມ G- 20 ຢູ່ New Delhi, ອິນເດຍ
ໃນສອງວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G-20 ຈະປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາໂດຍປິ່ນອ້ອມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຈະມີຫຼາຍກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຖືກດຳເນີນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ສິ່ງທ້າທາຍໃນປີເປັນປະທານ G-20 ຂອງ ອິນເດຍ ໃນປີ 2023 ແມ່ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນສະພາບການແບ່ງແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ G7 ກັບ ລັດເຊຍ ຍ້ອນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.