ຂ່າວສານ
ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງໃນ 30 ວັນເປີດຄວາມຫວັງຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ
ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງແມ່ນຈຸດສຸມໃນການເຈລະຈາທີ່ແກ່ຍາວເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມີນາ ຢູ່ນະຄອນ Jeddah ລະຫວ່າງຄະນະທູຕານຸທູດ ອາເມລິກາ, ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Marco Rubio ແລະ ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດ Mike Waltz ນຳໜ້າ, ດ້ວຍຄະນະທູຕານຸທູດ ຢູແກຼນ, ໂດຍຕາງໜ້າແມ່ນທ່ານ Andriy Yermak ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ Rustem Umerov ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ທ່ານ Andriy Sybiha ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ການຢຸດຍິງຢ່າງຮອບດ້ານ
ຕາມການສະເໜີໂດຍຝ່າຍອາເມລິກາຍົກອອກມາ, ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 30 ວັນຈະປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ທຸກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ. ຄຳສັ່ງນີ້ອາດຈະຕໍ່ກຳນົດເວລາຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມຂອງບັນດາຝ່າຍ. ຝ່າຍອາເມລິກາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປຶກສາຫາລືບັນດາຂໍ້ສະເໜີລະອຽດນີ້ກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຄະນະທູຕານຸທູດ ຢູແກຼນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເອີລົບຂອງປະເທດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບ. ໃນບົດກ່າວປາໄສພາຍຫຼັງການເຈລະຈາສິ້ນສຸດ, ທ່ານ Volodymyr Zelensky ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ, ຜູ້ກໍ່ມີໜ້າຢູ່ Jeddad ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ປະກາດເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງເງື່ອນໄຂ ຝ່າຍລັດເຊຍ ກໍ່ຕ້ອງເຫັນດີ ແລະ ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຕ້ອງມີລັກສະນະຮອບດ້ານ, ລວມມີທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານທາງອາກາດ, ທາງທະເລ ແລະ ທາງບົກ.
ຢູແກຼນ ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່ານີ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິບັດບາດກ້າວນີ້. ຝ່າຍອາເມລິກາຕ້ອງເຊື້ອເຊີນຝ່າຍລັດເຊຍເຮັດສິ່ງຄືກັນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີ ແລະ ຖ້າຝ່າຍລັດເຊຍ ກໍ່ເຫັນດີ, ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ດ້ວຍເລື່ອງຢູແກຼນເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງ ແລະ ເຫັນດີເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງແຮ່ທາດ ເບື້ອງຕົນໃນໄລຍະໄວທີ່ສຸດ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະເຊື່ອມຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍທາງການທະຫານ ແລະ ດ້ວຍການແບ່ງປັນຂ່າວລັບກັບຢູແກຼນ. ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍ້ອງຍໍບັນດາການຜັນແປດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັນຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານຈະມີການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໂດຍໄວ ເພື່ອເຊື້ອເຊີນລັດເຊີຍ ກໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງ. ທ່ານ Donald Trump ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໂອ້ລົມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin. ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງເຫັນດີຈຶ່ງເຮັດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ທ່ານ Vladimir Putin ຈະເຫັນດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສຳເລັດ 75%ແລ້ວ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງດ້ວຍເອກະສານກໍ່ຄືການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຜືນແຜ່ນດິນ.
“ໝາກບານພວມຢູ່ກັບຝ່າຍ ລັດເຊຍ”
ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງເປັນເວລາ 30 ວັນໂດຍ ອາເມລິກາ - ຢູແກຼນ ຍົກອອກມາໄດ້ຮັບ ປະຕິກິລິຍາທີ່ຕັ້ງໜ້າຈາກປະຊາຄົມສາກົນ. ມີການນຳເອີລົບຫຼາຍທ່ານຄື: ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ, ທ່ານ Donald Tusk ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ… ຕີລາຄາວ່າຂໍ້ສະເໜີນີ້ ແມ່ນບາດດ້າວເດີນທີ່ສຳຄັນມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ, ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປະເທດເອີລົບຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການບັນດາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍາວນານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ ໃນບໍ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໃດ.
ຄວາມກົດດັນທາງການທູດ ປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຝ່າຍລັດເຊຍ. ໃນກໍລະນີ ມົດສະກູບໍ່ຕົກລົງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງຊັກຊ້າລົງ, ການພົວພັນພວມມີສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກເສຍຫາຍ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນສິ່ງໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio ກ່າວເຕືອນໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງການເຈລະຈາກັບຢູແກຼນ ຢູ່ Jeddad, ເມື່ອເນັ້ນໜັກວ່າ “ໝາກບານພວມຢູ່ກັບຝ່າຍ ລັດເຊຍ” ແລະ ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢາກມີສັນຕິພາບໃນທັນທີດັ່ງນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງນັ້ນ.
ຝ່າຍຢູແກຼນໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາ. ປັດຈຸບັນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອີງຕາມເລື່ອງຝ່າຍລັດເຊຍເຫັນດີຫຼືບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນດີ ແລະ ຂະນະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ໃຫຍ່. ຖ້າເຂົາເຈົ້າເວົ້າບໍ່, ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຮູ້ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບສັນຕິພາບແມ່ນຄືແນວໃດ. ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ມີທັດສະນະຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຢາກຢຸດຍິງ, ຢາກຢຸດຕິສົງຄາມ.
ຕາມວົງການນັກສັງເກດການແລ້ວ, ຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງເຊິ່ງ ອາເມລິກາ - ຢູແກຼນຍົກອອກມາ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກຝ່າຍລັດເຊຍ, ພິເສດໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນຍັງດຳເນີນຢ່າງດຸເດືອນຢູ່ຫຼ້ານສະໜາມຮົບ. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 11 ມີນາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ປະຊາຊົນລັດເຊຍບໍ່ຄວນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຕໍ່ບັນດາການກະທຳທີ່ຕັ້ງໜ້າຫວ່າງແລ້ວນີ້ຈາກຝ່າຍອຳນາດການປົກຄອງອາເມລິກາ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງກະກຽມຮັບມືຕໍ່ບັນດາກໍລະນີຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ. ທ່ານ Peskov ກໍ່ຢັ້ງຢືນທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດຂອງບັນດາຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລວມມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ຢູແກຼນ ຢູ່ Jeddad, ພຽງແຕ່ແມ່ນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງ ຂອງບັນດາຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບັນດາຝ່າຍຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ບໍ່ວ່າການເຈລະຈາຢ່າງຈິງຈັງໃດ. ເພາະສະນັ້ນ, ໂຄສົກວັງ Kremlin ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງທັບລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ບັນດາການເຈລະຈາຈະເດີນຕາມຫຼັງ.