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ຂ່າວສານ

ຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ

ທີ່ເຫດການ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ລະບຽບການຈົດທະບຽນ, ຮູບແບບຮຽກຮ້ອງການອຸປະຖຳ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະວິດ ຟຸ່ງເທລອງ (ພາບເອະສານ: TTXVN)

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ນະຄອນ Zurich, ສະວິດ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດ, ຕາມທິດນຳ “ພ້ອມກັນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ”.   

ທີ່ເຫດການ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ລະບຽບການຈົດທະບຽນ, ຮູບແບບຮຽກຮ້ອງການອຸປະຖຳ, ຫຼັກການການເງິນ, ງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ການໂຄສະນາພາບພົດການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ. ທ່ານນາງ Rachel Isenschmid, ຜູ້ມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການປະຕິບັດງານໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ຈະຮັບຜິດຊອບພາກສ່ວນປະຊາສຳພັນຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ, ຕີລາຄາວ່າ, ເວທີປາໄສຈະເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງວົງການນັກປັນຍາຊົນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ, ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ບັນດາຄວາມສົນໃຈຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ສະວິດ ກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
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