ຂ່າວສານ
ຂ່າວເດັ່ນ ໄຂເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2026
ໃນພິທີໄຂ, ທ່ານເລກວັກມິງ, ບັນນາທິການໃຫຍ່ໜັງສືພິມ ເຍິນເຢິນ (ປະຊາຊົນ), ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງບົດປະກອບຄຳເຫັນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາສື່ມວນຊົນໃນສັງກາດປັນຍາປະດິດ”. ຕາມທ່ານ ເລກວັກມິງ ແລ້ວ, ຕໍ່ໜ້າການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງ AI, ແຕ່ລະອົງການສື່ມວນຊົນຕ້ອງຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງເປົ້າໝາຍມະຫາຊົນທີ່ຕົນເອງຮັບໃຊ້, ສ້າງທ່າແຮງສະເພາະ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມເປປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ແທນທີ່ແລ່ນຕາມທ່າອ່ຽງ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຄິດວ່າ ອົງການສື່ມວນຊົນໃຫຍ່ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ງ່າຍ. ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນນ້ອຍ ແຕ່ຮູ້ສຸມໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມະຫາຊົນຂອງຕົນ ກໍສາມາດພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້. ແຕ່ລະອົງການສື່ມວນຊົນຕ້ອງຊອກຫາທ່າໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບັນດາຄຸນຄ່າສະເພາະ ທີ່ບໍ່ສາມາດລອບແບບໄດ້. ໃນສັງກາດດີຈີຕອນ, ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບມືກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການສ້າງລະບົບນິເວດສະເພາະຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ສີສັນຂອງສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ”.