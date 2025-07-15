ຂ່າວສານ ຂີດໝາຍໜ້າກາກ ຫວຽດນາມ ທີ່ງານວາງສະແດງສິລະປະອາຊີ ຢູ່ອິນເດຍ 15/07/2025 ຢູ່ງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊົມມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊົມຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໜ້າກາກວັນບູນການເກັບກ່ຽວ. ໜ້າກາກຢູ່ງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 23 ກໍລະກົດ, ທີ່ຫໍພິພິທະພັນຫັດຖະກຳ ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງ Pratirupa: ໜ້າກາກໃນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ ອາຊີ”, ໃນນັ້ນແນະນຳຊຸດສະສົມທີ່ປະທັບໃຈລວມມີເກືອບ 100 ໜ້າກາກພິທີກຳ ແລະ ການສະແດງທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ. ຢູ່ງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊົມມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊົມຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໜ້າກາກວັນບູນການເກັບກ່ຽວ. ໂດຍໄດ້ແກະຄວັດສະຫຼັກຈາກໄມ້, ໜ້າກາກວາດພາບໜ້າຕາຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ເຄີຍປະກົດຕົວໃນບັນດາບົດລະຄອນຕິດພັນກັບວັນບູນຊົມເຊີຍລະດູການເກັບກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືເພື່ອສະແດງເທົ່ານັ້ນ ໜ້າກາກຍັງແມ່ນສັນຍະລັກຂອງພູມປັນຍາ, ຄວາມມ່ວນຊືນ , ຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດກະສິກຳທີ່ມີມາແຕ່ດົນການອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)