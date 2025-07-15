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ຂ່າວສານ

ຂີດ​ໝາຍ​ໜ້າ​ກາກ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລ​ະ​ປະ​ອາ​ຊີ ຢູ່​ອິນ​ເດຍ

ຢູ່ງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊົມມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊົມຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໜ້າກາກວັນບູນການເກັບກ່ຽວ.
ໜ້າກາກຢູ່ງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 23 ກໍລະກົດ, ທີ່ຫໍພິພິທະພັນຫັດຖະກຳ ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງ Pratirupa: ໜ້າກາກໃນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ ອາຊີ”, ໃນນັ້ນແນະນຳຊຸດສະສົມທີ່ປະທັບໃຈລວມມີເກືອບ 100 ໜ້າກາກພິທີກຳ ແລະ ການສະແດງທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ. ຢູ່ງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊົມມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊົມຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໜ້າກາກວັນບູນການເກັບກ່ຽວ. ໂດຍໄດ້ແກະຄວັດສະຫຼັກຈາກໄມ້, ໜ້າກາກວາດພາບໜ້າຕາຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ເຄີຍປະກົດຕົວໃນບັນດາບົດລະຄອນຕິດພັນກັບວັນບູນຊົມເຊີຍລະດູການເກັບກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືເພື່ອສະແດງເທົ່ານັ້ນ ໜ້າກາກຍັງແມ່ນສັນຍະລັກຂອງພູມປັນຍາ, ຄວາມມ່ວນຊືນ , ຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດກະສິກຳທີ່ມີມາແຕ່ດົນການອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນມໍລະດົກໂລກລວມມີ 2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

UNESCO ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນມໍລະດົກໂລກລວມມີ 2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ເລື່ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກແບບຮ່ວມຊາຍແດນ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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