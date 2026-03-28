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ຂ່າວສານ

ຂີດ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ

ງານມະໂຫລານກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVII ປີ 2026 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 ຫາວັນທີ 13 ເມສາ ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ ຂອງຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການກະຈາຍສຽງເພື່ອປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ”.
  ທ່ານ ຟ້າມແມ້ງຮຸ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ  

ກ່ອນດຳເນີນເຫດການ, ທ່ານ ຟ້າມແມ້ງຮຸ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະໂຫລານກະຈາຍສຽງປີນີ້, ຢັ້ງຢືນວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນໃຫ້ແກ່ເຫດການນີ້. ງານມະໂຫລານຖືກດຳເນີນພາຍຫຼັງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນສັງກາດພັດທະນາໃໝ່. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ທັງລະບົບການເມືອງໄດ້ກຽມພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ດ້ວຍບັນດາຄວາມຄາດຫວັງສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ. ຫົວຂໍ້ຂອງງານມະໂຫລານກະຈາຍສຽງປີນີ້ ກໍແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ນັ້ນແມ່ນຂະແໜງກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ບຸກຄົນທີ່ຜະລິດລາຍການກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ຜູກພັນກັບບັນດາວຽກງານສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ນີ້ກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ພາລະກຳຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານກະຈາຍສຽງໃນທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນກັບອີຣານ ລະເບີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ ແລະ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງນັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການປະທະກັນນັ້ນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍເສັ້ນທາງໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເມື່ອຝ່າຍອາເມລິກາ ສະເໜີ ແຜນການ 15 ຂໍ້ ກັບອີຣານ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ.
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