ຂ່າວສານ
ຂີດໝາຍພັດທະນາໃໝ່ຂອງຂະແໜງກະຈາຍສຽງ
ກ່ອນດຳເນີນເຫດການ, ທ່ານ ຟ້າມແມ້ງຮຸ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະໂຫລານກະຈາຍສຽງປີນີ້, ຢັ້ງຢືນວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນໃຫ້ແກ່ເຫດການນີ້. ງານມະໂຫລານຖືກດຳເນີນພາຍຫຼັງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນສັງກາດພັດທະນາໃໝ່. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ທັງລະບົບການເມືອງໄດ້ກຽມພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ດ້ວຍບັນດາຄວາມຄາດຫວັງສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ. ຫົວຂໍ້ຂອງງານມະໂຫລານກະຈາຍສຽງປີນີ້ ກໍແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ນັ້ນແມ່ນຂະແໜງກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ບຸກຄົນທີ່ຜະລິດລາຍການກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ຜູກພັນກັບບັນດາວຽກງານສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ນີ້ກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ພາລະກຳຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານກະຈາຍສຽງໃນທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.