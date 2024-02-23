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ຂ່າວສານ

ຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານ G21 ທີ່ກອງປະຊຸມຫລຸດຜ່ອນອາວຸດ

ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນເຈົ້າການສ້າງຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງ G -21 ກ່ຽວກັບບັນຫາຫລຸດຜ່ອນອາວຸດ, ຄາດວ່າ ຈະກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ CD ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ - 1 ມີນາ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.
ທ່ານ Anupam Ray, ປະທານ ໝູນວຽນຂອງ CD ແລະ ທ່ານ ກຸງດຶກເຮີນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວຂອງຄະນະ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຫລຸດຜ່ອນອາວຸດ (CD) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ມັງກອນ ຮອດວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານໝູນວຽນຂອງກຸ່ມ G -21 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ກຸ່ມ G -21 ລວມມີ 33 ປະເທດສະມາຊິກຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມຢູ່ CD. ໃນຖານະຕຳແໜ່ງນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ, ປະສານງານສ້າງຮ່າງຖະແຫຼງການ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກ G -21 ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ 3 ສະບັບ ເພື່ອສະແດງທັດສະນະ, ຫຼັກໝັ້ນຂອງກຸ່ມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ. ທີ່ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄະນະ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ໄດ້ຕາງໜ້າ G -21 ຮຽກຮ້ອງ CD ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນເຈົ້າການສ້າງຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງ G -21 ກ່ຽວກັບບັນຫາຫລຸດຜ່ອນອາວຸດ, ຄາດວ່າ ຈະກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂອງ CD ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ - 1 ມີນາ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.   

ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນປະທານຂອງ 4 ກອງປະຊຸມກັບບັນດາສະມາຊິກ G –21, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດກັບບັນດາປະທານຂອງ CD ໃນປີ, ເປັນຂົວຕໍ່ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ G -21 ກັບບັນດາປະທານ CD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ, ມີພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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