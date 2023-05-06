ຂ່າວສານ
ຂີດໝາຍການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ
ການປະຕິບັດງານຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູງ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ເປັນສຳຄັນ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນເກືອບ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ໃນສະພາບການພົວພັນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ພວມໃນໄລຍະພັດທະນາດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາ. ພິເສດ, ປີ 2023 ນີ້, ສອງປະເທດ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງທູດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ 1973. ໃນຕະຫຼອດ 50 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນນີ້ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ. ພິເສດ, ໃນປີ 2010, ສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ປີ 2020 ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ (UKVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຫຼັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນແມ່ນ, ຮອດທ້າຍປີ 2022, ຍອດວົງເງິນການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການລະຫວ່າງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 6,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີກາຍ, ແລະ ຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2010, ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ປະຈຸບັນ, ອັງກິດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ ແລະ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ 9 ໃນໂລກຂອງ ຫວຽດນາມ. ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ທ້າຍເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມ ປາຊີຟິກ (CPTPP) ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດລິເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງ.
ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ. ປະຈຸບັນ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ 74 ໂຄງການສຶກສາຂ້າມຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 23 ແຫ່ງຂອງ ອັງກິດ. ທ່ານ Iain Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ປີນີ້, ສອງປະເທດໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ. ຄືດັ່ງສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນ 3 ຂົງເຂດຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການສຶກສາ, ລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ການຄ້າແມ່ນ 3 ຂົງເຂດນັ້ນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສອນວີຊາຊີບແມ່ນຂົງເຂດສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດພວກເຮົາ”.
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ກໍ່ປັບປຸງການພົວພັນຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ສອງປະເທດ ພວມຮ່ວມມືເພື່ອມຸ່່ງໄປເຖິງໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP). ເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມບົດບັດທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນຊີວະນາໆພັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 3 ປະເທດ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ) ໂດຍລັດຖະບານ ອັງກິດ ໜູນຊ່ວຍຈຳນວນເງິນ 25 ລ້ານປ່ອນ.
ໃນການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບັນດາຫຼັກການເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວັດທະນາຖາວອນ.
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈະແມ່ນເສົາຄ້ຳໃນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ
ໃນການໄປປະຕິບັດງານເຖິງ ອັງກິດ ຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບເຈົ້າຊີວິດອັງກິດ Charles III ແລະ ມະເຫສີ Camilla, ພົບປະກັນການນຳລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ບາງທ່ານ; ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ຮັດແໜ້ນການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ມີການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດ, ຮາກຖານການສຶກສາແຖວໜ້າ, ບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງລອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ວ່າຈະມີບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ອັງກິດ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃຫມ່ ເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕາມທ່ານ Marcus Winsley, ອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນ 50 ປີຕໍ່ໄປ, ການພັດທະນາຍືນຍົງແມ່ນເສົາສ້ຳໃນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ. ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ອັງກິດ ພວມຮ່ວມມື ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ມີປະມານ 15 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈະລົງທຶນໃຫ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນບັນຫາຍາກ, ແຕ່ສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຢາກປະຕິບັດ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອະນາຄົດ.
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມີ 50 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 50 ປີຜ່ານມາ ແລະ ດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ./.