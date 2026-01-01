Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ນຳ​ໜ້າໃນ​ແນວ​ຮົບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ອາຍຸການ 2021 – 2025, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຂະແໜງທະນາຄານປີ 2026.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV1)

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນສຳເລັດ, ໝາກຜົນສຳຄັນເຊິ່ງຂະແໜງທະນາຄານບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມລວມຂອງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປີ 2025 ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນທົ່ວໄລຍະ 2021 – 2025 ອີກດ້ວຍ. ປີ 2026 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງທະນາຄານສືບຕໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ມີໄຫວພິບ, ການບໍລິຫານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ນຳໜ້າໃນແນວຮົບເສດຖະກິດ, ພິເສດແມ່ນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່, ບຸກທະລຸ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງອີງຕາມສະພາບການລະອຽດເພື່ອບໍລິຫານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງທະນາຄານໃນປີ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສ້າງຕັ້ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top