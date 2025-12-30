ຂ່າວສານ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງອ່ອນແຫ່ງຊາດ, ແຜ່ກະຈາຍພາບພົດ ຫວຽດນາມ 30/12/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫຍ່, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອື່ນໆ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ, ໜ້າທີ່ປີ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງອ່ອນແຫ່ງຊາດ, ແຜ່ກະຈາຍພາບພົດຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ສົມກັບເປັນຂອບຂະໜາດ, ທ່າທີ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ໃນສັງກາດໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດໃຫຍ່, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອື່ນໆ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)