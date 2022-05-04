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ຂ່າວສານ

ຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ສ້າງທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຄືນໃໝ່

ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022, ມູນຄ່າສົ່ງອອກຂອງໝວດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ບັນລຸກວ່າ 8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 20% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022, ມູນຄ່າສົ່ງອອກຂອງໝວດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ບັນລຸກວ່າ 8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 20% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

    

(ພາບປະກອບ)

ຕົວເລກຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022, ມູນຄ່າສົ່ງອອກຂອງໝວດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ບັນລຸກວ່າ 8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 20% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ມີວິສາຫະກິດຂອງຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ມີໃບສັ່ງຊື້ຮອດໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022 ແລ້ວ. ໃນນັ້ນ ລະດັບເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບແມ່ນຍ້ອນສະພາບໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດີ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາໃບສັ່ງຊື້ໄດ້ເຊັນນັບແຕ່ປີ 2021. ທ່ານ ຫວູດຶກຢາງ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແຕ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີກາລະໂອກາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ, ສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງໃນທັງດ້ານເວລາ, ຄຸນນະພາບ ກໍຄືດ້ານປະລິມານ. ພິເສດ, ໂລກລະບາດກໍ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ ແຕ່ກໍ່ເປັນກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນ, ສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໃນວິໄສໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ມີຫຼາຍຂະແໜງ, ຂົງເຂດຮັບຮູ້ລະດັບເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນ ເຖິງວ່າ, ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ.
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