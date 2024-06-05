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ຂ່າວສານ

ກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍ​ລະ​ມັນ) ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP29

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP29) ເລີ່ມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Bonn, ເຢຍລະມັນ.
ກອງປະຊຸມດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ Bonn, ເຢຍລະມັນ (ພາບ: Euronews)

ໃນສອງອາທິດ, ມີຜູ້ແທນເກືອບ 6000 ຄົນ ມາຈາກບັນດາປະເທດເກືອບທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ນຳຜົນສຳເລັດອັນດີງາມມາໃຫ້ກອງປະຊຸມ COP29 ຢູ່ Baku (ອາເຊັກໄບຊານ) ໃນທ້າຍປີ 2024. ໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາຫຼັກໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ການເງິນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ. ນັບແຕ່ປີ 2009, ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໜູນຊ່ວຍ 100 ຕື້ USD/ປີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍານີ້ ໄດ້ກຳນົດໃນຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2015, ແກ່ຍາວຮອດປີ 2025.

ຕາມນັກຊ່ຽວຊານການເງິນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ Bertha Argueta ຂອງອົງການ Germanwatch ແລ້ວ, ບັນດາການເຈລະຈາຢູ່ Bonn ມີຄວາມສຳຄັນພິເສດໃນປີນີ້. ເວລາແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ບັນດາປະເທດບໍ່ສາມາດພາດໄດ້ທຸກຄຳຖາມເປີດໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ COP29 ຈະມາເຖິງ..

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ໃກ້ຈະມີວັນມອບອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ

ຫວຽດນາມ ໃກ້ຈະມີວັນມອບອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າການປະຕິບັດເຕັກນິກຜ່າຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ມ້າມ, ແກ້ວຕາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການບັນດາເຕັກນິກດັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
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