ຂ່າວສານ
ການເຈລະຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍລະມັນ) ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ COP29
ໃນສອງອາທິດ, ມີຜູ້ແທນເກືອບ 6000 ຄົນ ມາຈາກບັນດາປະເທດເກືອບທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ນຳຜົນສຳເລັດອັນດີງາມມາໃຫ້ກອງປະຊຸມ COP29 ຢູ່ Baku (ອາເຊັກໄບຊານ) ໃນທ້າຍປີ 2024. ໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາຫຼັກໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ການເງິນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ. ນັບແຕ່ປີ 2009, ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໜູນຊ່ວຍ 100 ຕື້ USD/ປີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ. ຄຳໝັ້ນສັນຍານີ້ ໄດ້ກຳນົດໃນຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2015, ແກ່ຍາວຮອດປີ 2025.
ຕາມນັກຊ່ຽວຊານການເງິນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ Bertha Argueta ຂອງອົງການ Germanwatch ແລ້ວ, ບັນດາການເຈລະຈາຢູ່ Bonn ມີຄວາມສຳຄັນພິເສດໃນປີນີ້. ເວລາແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ບັນດາປະເທດບໍ່ສາມາດພາດໄດ້ທຸກຄຳຖາມເປີດໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ COP29 ຈະມາເຖິງ..