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ຂ່າວສານ

ກ໋​ວາງ​ນິງ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ກ໋​ວາງ​ນິງ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ນັດ​ພົບ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ລັດ​ເຊຍ, ພ້ອມ​ທັງ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ logistics.
ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ແຂວງ ກ໋​ວາງ​ນິງ ແລະ ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລັດ​ເຊຍ (ພາບ: TTXVN)
ນີ້​ແມ່ນ​ສານ​ໂດຍ​ແຂວງ​ກ໋​ວາງ​ນິງ ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ໂຄ​ສະ​ນ​າ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກ໋​ວາງ​ນິງ ຫາ​ກໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ Moscow (ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ). ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ໂຄງ​ການ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູ​ດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ດັ້ງ​ມິງ​ຄອຍ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ເລື່ອງ ກ໋​ວາງ​ນິງ ຈັດ​ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຖືກ​ກັບ​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ຊາວ​ລັດ​ເຊຍ ມາ​ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລັດ​ເຊຍ. ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ລາຍ​ການ, ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ພິ​ທີ​ລົງ​ນາມ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຊ່ວຍຈຳ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ກ໋​ວາງ​ນິງ ແລະ ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ລັດ​ເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຖື​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ຂົງ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ ໄປ​ຍັງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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