ຂ່າວສານ ກ໋ວາງນິງ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ 13/07/2026 ກ໋ວາງນິງປາດຖະໜາຢາກ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ດຶງດູດໃຈສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລັດເຊຍ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ logistics. ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງການນຳແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ (ພາບ: TTXVN)ນີ້ແມ່ນສານໂດຍແຂວງກ໋ວາງນິງ ຍົກອອກມາໃນໂຄງການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວກ໋ວາງນິງ ຫາກໍ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Moscow (ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຄງການ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ກ໋ວາງນິງ ຈັດໂຄງການສົ່ງເສີມຖືກກັບຈຸດເວລາຄວາມຕ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຊາວລັດເຊຍ ມາຫວຽດນາມ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວລັດເຊຍ. ໃນຂອບເຂດລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂໍ້ຕົກລົງ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ກ໋ວາງນິງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ລັດເຊຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)