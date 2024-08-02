ຂ່າວສານ
ກ່ຳປັ່ນ CSB 8002 ໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ
ການຢ້ຽມຢາມ ໂດຍພັນໂທ ຮວ່າງກວັກດາດ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການ ກອງບັນຊາການທະຫານຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລຂອງ 2 ປະເທດ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນປະສົບການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລ; ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ ເພື່ອແນໃສ່ສົມທົບກັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີໃນການເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ.
ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ, ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.