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ຂ່າວສານ

ກ່ຳ​ປັ່ນ CSB 8002 ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນທະຫານຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 2 (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ), ກ່ຳປັ່ນ CSB 8002, ຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ.
ລວມຄະນະກ່ອນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ (ພາບ: TTXVN)

ການຢ້ຽມຢາມ ໂດຍພັນໂທ ຮວ່າງກວັກດາດ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການ ກອງບັນຊາການທະຫານຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລຂອງ 2 ປະເທດ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນປະສົບການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລ; ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ  ເພື່ອແນໃສ່ສົມທົບກັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີໃນການເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ.

ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ, ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົດໝາຍສຳຄັນ 4 ສະບັບ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ

ກົດໝາຍສຳຄັນ 4 ສະບັບ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ

ພ້ອມກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການສິນເຊື່ອ ສະບັບປັບປຸງ ກໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ
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