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ຂ່າວສານ

ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ທຽບ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂອງ ຢູ​ແກຼນ ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວັກກີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານຈາກ ຢູແກຼນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ທະເລດຳ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຄືນໃໝ່.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວັກກີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານຈາກ ຢູແກຼນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ທະເລດຳ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຄືນໃໝ່.

    

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລຳທຳອິດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ Chornomorsk ຂອງປະເທດນີ້ ຢູ່ທະເລດຳ

ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູແກຼນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລຳທຳອິດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ Chornomorsk ຂອງປະເທດນີ້ ຢູ່ທະເລດຳ ພາຍຫຼັງຖືກຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວຍ້ອນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນ.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວັກກີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານຈາກ ຢູແກຼນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ທະເລດຳ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຄືນໃໝ່. ອົງການຄຸ້ມຄອງກ່ຳປັ່ນ ຢູແກຼນ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂົນສົ່ງສາລີ ພ້ອມກັບບາງປະເພດທັນອາຫານອື່ນໆຈຳນວນເກືອບ 170.000 ໂຕນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.
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