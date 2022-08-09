ຂ່າວສານ
ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລຳທຳອິດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງ ຢູແກຼນ ຢູ່ທະເລດຳ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວັກກີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານຈາກ ຢູແກຼນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ທະເລດຳ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຄືນໃໝ່.
ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລຳທຳອິດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ Chornomorsk ຂອງປະເທດນີ້ ຢູ່ທະເລດຳ
ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູແກຼນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າລຳທຳອິດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ Chornomorsk ຂອງປະເທດນີ້ ຢູ່ທະເລດຳ ພາຍຫຼັງຖືກຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວຍ້ອນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວັກກີ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານຈາກ ຢູແກຼນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ທະເລດຳ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຄືນໃໝ່. ອົງການຄຸ້ມຄອງກ່ຳປັ່ນ ຢູແກຼນ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂົນສົ່ງສາລີ ພ້ອມກັບບາງປະເພດທັນອາຫານອື່ນໆຈຳນວນເກືອບ 170.000 ໂຕນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)