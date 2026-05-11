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ຂ່າວສານ

ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ XI

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ XI, ໄລ​ຍະ 2026 – 2031 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 11 – 13 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
          ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ XI, ໄລ​ຍະ 2026 – 2031  

ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ - ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ - ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ - ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ - ພັດ​ທະ​ນາ”, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ 1.138 ທ່ານ ແລະ ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ 200 ທ່ານ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ນີ້ ກໍ​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສຳ​ຄັນ​ເມື່ອ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ການ​ເມືອງ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ມະ​ຫາ​ຊົນ ໂດຍ​ພັກ, ລັດ​ມອບ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການສັບ​ຊ້ອນ​ມາ​ສັງ​ກັດ​ແນ​ວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ, ເປີດຄໍ​າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງກົງຈັກແລະ ແບບ​ວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ.

ວຽກ​ງານ​ການ​ກະ​ກຽມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ, ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ບິ່ງ​ມິງ, ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແນວ​ໂນມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ອາ​ຍຸ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ 3 ບຸກ​ທະ​ລຸ. ບຸກ​ທະ​ລຸ​ທີ 1 ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ປັບ​ປຸງ​ກົນ​ໄກໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ ພິ​ເວດ​ແມ່ນ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ເນື້ອ​ໃນ​ແບບ​ວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ ທຸກ​ຂັ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ. ເນື້ອ​ໃນ​ທີ 2 ແມ່ນ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການຕີລາຄາສັງຄົມ ຕາມ​ທິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ແຕ່​ໄວ, ແຕ່​ໄວ, ແຕ່​ຂອດ​ກໍ່​ສ້າງ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ຂອ​ດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ. ເນື້ອ​ໃນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ແມ່ນ​ສ້າງ​ຖັນ​ແຖວ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ສຸດ​ຈິດ​ສຸດ​ໃຈ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ຢ່າງ​ແຮງ​ຮູບ​ແບບ​ສາມ​ອົງ​ການ​ລວມ​ມີ: ລັດ - ສະ​ຖາ​ບັນ, ໂຮງ​ຮຽນ - ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເພື່ອທະ​ລຸ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ພັ​​ດທະ​ນາ ແລະ ຫັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເປັນ​ການ​ຄ້າ.
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