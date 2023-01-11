ຂ່າວສານ
ກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ ແຂວງ ເງະອານ
ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຄະນະການນຳແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍທ່ານຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ແວນວິໄລ ແດນພູຫຼວງ ນຳໜ້າ; ຄະນະການນຳແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍທ່ານ ຄອນປະພັນ ເຫຼືອງສີຈັນທອງ ຮອງປະທານຄະນະປົກຄອງແຂວງ ນຳໜ້າ ແລະ ຄະນະການນຳແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍທ່ານ ໜໍ່ບີຫາ ຕົ່ງປາວ ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ການນຳແຂວງ ເງະອານ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຄະນະການນຳ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ໂພທອງພັນ ຈະເລີນໂພນ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ກໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເງະອານ. ເງະອານ ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 3 ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ ຂອງລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ, ວັນພັກຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຝາກຊາຍແດນເວົ້າລວມ, ປະຊາຊົນບັນດາບ້ານແຮກສ່ຽວເວົ້າສະເພາະ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນ; ພ້ອມທັງ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ແຂ່ງຂັນກິລາ. ຜ່ານນັ້ນ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຜູກພັນໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພ້ອມກັນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.