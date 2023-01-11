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ຂ່າວສານ

ກົມ​ກອງ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ລາວ ມາ​ຢ້​ຽມ​ຢາມ, ອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່ ແຂວງ ເງະ​ອານ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີແມວ 2023, ບັນດາກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ລາວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງແຂວງ ເງະອານ.
  ຄະນະການນຳແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມາອວຍພອນປີໃໝ່ແຂວງ ເງະອານ  

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຄະນະການນຳແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍທ່ານຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ແວນວິໄລ ແດນພູຫຼວງ ນຳໜ້າ; ຄະນະການນຳແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍທ່ານ ຄອນປະພັນ ເຫຼືອງສີຈັນທອງ ຮອງປະທານຄະນະປົກຄອງແຂວງ ນຳໜ້າ ແລະ ຄະນະການນຳແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍທ່ານ ໜໍ່ບີຫາ ຕົ່ງປາວ ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ການນຳແຂວງ ເງະອານ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຄະນະການນຳ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ໂພທອງພັນ ຈະເລີນໂພນ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ກໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເງະອານ. ເງະອານ ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 3 ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ ຂອງລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ, ວັນພັກຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຝາກຊາຍແດນເວົ້າລວມ, ປະຊາຊົນບັນດາບ້ານແຮກສ່ຽວເວົ້າສະເພາະ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນ; ພ້ອມທັງ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ແຂ່ງຂັນກິລາ. ຜ່ານນັ້ນ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຜູກພັນໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພ້ອມກັນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ ແລະ ພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີການນຳຂອງພັກ, ລັດ; ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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