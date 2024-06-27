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ຂ່າວສານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ຮັບປະກັນສິດຊົມໃຊ້ວັດທະນະທຳໃນສະພາບການໃໝ່

ຕ້ອງຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງບັນດານະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູແລ້ວ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍຮ່ຳຮຽນປະດິດຄິດສ້າງທົ່ວໂລກ.
ວາລະປະຊຸມຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ (ພາບ: quochoi.vn)

ການເປັນກຳມະສິດ ແລະ ບັນດາສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ; ບັນດານະໂຍບາຍພັດທະນາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ; ເຂດປົກປັກຮັກສາຂອງຮ່ອງຮອຍມໍລະດົກ; ການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ; ກອງທຶນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ; ຫັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳເປັນດີຈີຕອນ… ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຊິ່ງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.

ໂດຍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາໃຫ້ແກ່ນະຄອນ, ເຊິ່ງ UNESCO ໄດ້ເຊີດຊູ, ຄື: ລາງວັນເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນຮ່່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ, ລາງວັນເຄື່ອຂາຍບັນດານະຄອນປະດິດຄິດສ້າງ… ທ່ານ ໂຕອາຍວາງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ຊອັກຈັງ, ມີຄຳເຫັນວ່າ:

“ຕ້ອງຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງບັນດານະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູແລ້ວ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍຮ່ຳຮຽນປະດິດຄິດສ້າງທົ່ວໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໂຄສະນາພາບພົດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຈິດໃຈ, ສີສັນຂອງນະຄອນປະດິດຄິດສ້າງໃນວິວັດການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້້ແກ່ນະຄອນອື່ນໃນທົ່ວປະເທດຕື່ມອີກ. ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍຂອງ UNESCO ເພື່ອສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພາບພົດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ປະເທດຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ໂຄສະນາເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳພາຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ (25 – 27 ມິຖຸນາ), ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ປັກກິິ່ງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການພົບປະກັບທ່ານວ້າງຄູໜິງ ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງ ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.
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