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ຂ່າວສານ

ກົງ​ສູນ​ໃຫ່​ຍ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ ປະຈໍາພາກໃຕ້ລາວ ວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວະລີຮ່ວມສໍາພັນສູ້ຮົບ ລາວ-ຫວຽດນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ ນັກຮົບສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຄົບຮອບ 78 ປີ (27/71947 – 27/7/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2025, ຄະນະຜູ້ແທນກົງສູນໃຫຍ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາພາກໃຕ້ລາວ, ນໍາໂດຍທ່ານນາງ ຕ້າເຟືອງຢຸງ (Ta Phuong Dung), ຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາພາກໃຕ້ລາວ, ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບ-ທຽນທີ່ອະນຸສາວະລີຮ່ວມສໍາພັນສູ້ຮົບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.
  (ພາບ: TTXVN)  

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳແຂວງ ຈຳປາສັກ; ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນ ດານັງ ປະຈຳ ພາກໃຕ້ລາວ. ໃນພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ທົບທວນຄືນມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ ອັນພິລາກດອາກຫານ ແລະ ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນສັດຊື່ບໍລິສຸດ ຄວາມທສະໜິດຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ໃນ ຂະບວນການປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານນາງ ຕ້າເຟືອງຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການສະແດງຫຼັກສິນທຳ “ຄັນເຈົ້າມີເຮືອນແລ້ວຢ່າລືມແພໄມ້ໃຜ່”, “ຕອບບຸນແທນຄຸນ” ຢ່າງເລິກເຊິ່ງອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ຕ້າເຟືອງຢຸງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ຄົນລຸ້ນຫຼັງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ທີ່ສົມກັບການເສຍສະຫຼະຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ.   ໃນບັນຍາກາດອັນສະຫງ່າລາສີທີ່ອະນຸສາວະລີ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ກົ້ມຫົວໄວ້ອາໄລໜຶ່ງນາທີ ເຄົາລົບລະນຶກເຖິງນັກວິລະຊົນຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ - ຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ອຸດົມການປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ທ່ານ ດົ່ງກົງຢຸງ, ປະທານສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ແຂວ ງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີທີ່ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ, ເມື່ອປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ອ່ວຍໜ້າເມືອຫາປະເທດຊາດ, ລະນຶກເຖິງບັນດານັກວິລະຊົນ; ນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ. ທ່ານ ດົ່ງກົງຢຸງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດທີ່ສຸດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິາບ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ບບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນວງ່າມຄວາມດີ ເພື່ອອະນາຄົດອັນສົດໃສຂອງສອງຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍແມ່ນການຕັກເຕືອນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ, ເພື່ອໃຫ້ສາຍພົວພັນແບບພິເສດນີ້ ເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງປະເທດຕະຫຼອດໄປ./. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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