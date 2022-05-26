ຂ່າວສານ
ກຸ່ມ QUAD ສະໜັບສະໝູນການໜູນຊ່ວຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ
ສິ້ນສຸດປະຊຸມ, ການນຳ 4 ປະເທດ ລວມມີ: ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢືນຢັນຄືນໃໝ່ “ສະໜັບສະໜູນໂດຍຍຶດໝັ້ນຕໍ່ກັບຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ. ກໍ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ອິນເດຍປາຊີຟິກ (AOIP)”.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາການນຳ ກຸ່ມ QUAD ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນສະແດງໃຫ້ເຫັນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS), ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນແນໃສ່ຮັບມືຕໍ່ບັນດາສີ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການເດີນເຮືອ, ໃນນັ້ນມີທັງທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລຮາວຕຸງ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມ QUAD ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຫຼັກການເສລີພາບ, ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ໂດຍບໍ່ມີການນາບຂູ່ ຫຼື ໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ, ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມພຽງຝ່າຍດຽວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປ່ຽນສະພາບເດີມ, ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ເສລີພາບທາງການບິນ, ຢືນຢັນວ່າບັນດາຂໍ້ກຳນົດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ພາກພື້ນ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.