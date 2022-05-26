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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມ QUAD ສະໜັບສະໝູນການໜູນຊ່ວຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ QUAD ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ພຶດສະພານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
  ການນຳ 4 ປະເທດສະມາຊິກກຸ່ມ QUAD (ພາບ: Getty Images)   

 ສິ້ນສຸດປະຊຸມ, ການນຳ 4 ປະເທດ ລວມມີ: ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢືນຢັນຄືນໃໝ່ “ສະໜັບສະໜູນໂດຍຍຶດໝັ້ນຕໍ່ກັບຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ. ກໍ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ອິນເດຍປາຊີຟິກ (AOIP)”.

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາການນຳ ກຸ່ມ QUAD ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນສະແດງໃຫ້ເຫັນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS), ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນແນໃສ່ຮັບມືຕໍ່ບັນດາສີ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການເດີນເຮືອ, ໃນນັ້ນມີທັງທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລຮາວຕຸງ.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມ QUAD ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຫຼັກການເສລີພາບ, ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ໂດຍບໍ່ມີການນາບຂູ່ ຫຼື ໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ, ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມພຽງຝ່າຍດຽວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປ່ຽນສະພາບເດີມ, ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ເສລີພາບທາງການບິນ,  ຢືນຢັນວ່າບັນດາຂໍ້ກຳນົດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ພາກພື້ນ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ອງທ່ຽວ MICE. ພາຍຫຼັງຖືກຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເປັນໄລຍະຍາວ, ປັດຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ MICE (ໝາຍເຖິງການທ່ອງທ່ຽວສົມທົບກັບການຈັດກອງປະຊຸມ) ຂອງທັງແຂກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ມານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເພາະສະນັ້ນ ທາງນະຄອນພວມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຍາດແຍ່ງທ່າອ່ຽງນີ້ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
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