ຂ່າວສານ
ກຸ່ມບໍລິສັດ HP (ອາເມລິກາ) ຈະລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງເທດເວົ້າລວມ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ ລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດໝາຍ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ HP ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຄູ່ຄ້າອື່ນ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Antoine Colin ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະຊອກຫາມາດຕະການທີ່ດີດ້ານພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ແລະ HP ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການເຈລະຈາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ HP ຍັງມີຍຸດທະສາດສ້າງລະບົບຊີວະພາບ, ລະບົບສະໜອງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ HP ຈະລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລະດັບໄວກ່ວາ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳກ່ວາອີກ.