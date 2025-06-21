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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ HP (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ) ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຫຼາຍ​ກ່​ວາ

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Antoine Colin, ຮອງປະທານຂັ້ນສູງ, ຮັບຜິດຊອບທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ HP (ອາເມລິກາ).
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງເທດເວົ້າລວມ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ ລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດໝາຍ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ HP ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຄູ່ຄ້າອື່ນ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

  ສ່ວນທ່ານ Antoine Colin ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະຊອກຫາມາດຕະການທີ່ດີດ້ານພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ແລະ HP ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການເຈລະຈາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ HP ຍັງມີຍຸດທະສາດສ້າງລະບົບຊີວະພາບ, ລະບົບສະໜອງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ HP ຈະລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລະດັບໄວກ່ວາ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ອິນເຕີເນັດ ແລະ ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ນຳມາໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍຢ່າງແກ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ.
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