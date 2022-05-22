ຂ່າວສານ
ກິລາ ບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການປົກປັກຮັກສານາມມະຍົດ “ກະສັດ” ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2022, ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະເພດຍິງ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ເກີມຟາ (ນະຄອນ ເກີມຟາ, ແຂວງ ກວາງນິງ).
ບັນດານັກເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມດີໃຈເມື່ອຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ SEA Games ເປັນຄັ້ງທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ. ພາບ: ຮວ່າງລິງ/VNA
ເອົາຊະນະຢ່າງນ້ອຍດ້ວຍຄະແນນ 1 – 0, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31, ປ້ອງກັນ “ກະສັດ” ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ປະຕິບັດ: VNA/VNP