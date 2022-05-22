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ຂ່າວສານ

ກິລາ ບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການປົກປັກຮັກສານາມມະຍົດ “ກະສັດ” ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2022, ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະເພດຍິງ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ເກີມຟາ (ນະຄອນ ເກີມຟາ, ແຂວງ ກວາງນິງ).

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 21 ພຶດສະພາ​ 2022, ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ບານ​ເຕະ​ເພດ​ຍິງ ​ຊີ​ເກມ ​ຄັ້ງ​ທີ 31 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ​ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ​ ແລະ ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຢູ່​ສະໜາມ​ຫຼວງ​ ເກີມຟາ (​ນະຄອນ ເກີມຟາ, ແຂວງ​ ກວາງ​ນິງ).

    

ບັນດານັກເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມດີໃຈເມື່ອຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ SEA Games ເປັນຄັ້ງທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ. ພາບ: ຮວ່າງລິງ/VNA

ເອົາຊະນະຢ່າງນ້ອຍດ້ວຍຄະແນນ 1 0, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31, ປ້ອງກັນ “ກະສັດ” ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ເກິ່ນ​ເທີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແບບທາງໄກ.
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